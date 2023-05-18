Казахстан и Китай в ходе визита Токаева подписали документы на $22 млрд

Достигнутые договоренности придадут импульс сотрудничеству двух стран, подчеркнул казахстанский лидер

АСТАНА, 18 мая. /ТАСС/. Представители Казахстана и Китая в ходе государственного визита казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева в КНР подписали почти 50 документов на сумму $22 млрд. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В четверг президент республики принял участие в казахско-китайском инвестиционном круглом столе, который прошел в Сиане. "В рамках государственного визита президента Касым-Жомарта Токаева в Китай было подписано 47 документов на общую сумму $22 млрд", - говорится в сообщении.

Президент напомнил, что накануне состоялись двусторонние переговоры на высшем уровне. "Мы с председателем [КНР] Си Цзиньпином плодотворно обменялись мнениями по широкому кругу вопросов двусторонних отношений, достигли конкретных договоренностей, подписали совместное заявление. В целом, можно с уверенностью сказать, что мой государственный визит в Китай стал успешным. Достигнутые договоренности придадут мощный импульс тесному сотрудничеству двух стран. Казахстан заинтересован в дальнейшем укреплении многосторонних связей с Китаем", - сказал Токаев.

По его словам, которые приводит пресс-служба, Астана приложит все усилия для достижения этой цели. "В нашей стране успешно работает несколько крупных компаний с китайским капиталом. В их числе такие корпорации, как CNPC, CITIC, NFC, Sinopec, Huawei. Несмотря на это, нам нужно и далее укреплять потенциал нашего сотрудничества, - отметил глава государства.