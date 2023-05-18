Омская область выделит 9 млн рублей на покупку жилья пострадавшим от ландшафтных пожаров

Средства выделят из резервного фонда правительства региона

ОМСК, 18 мая. /ТАСС/. Власти Омской области выделят из резервного фонда девять млн рублей на приобретение жилья жителям четырех районов, которые потеряли свои дома при ландшафтных пожарах в конце апреля и начале мая. Об этом сообщил в четверг в своем Telegram-канале врио губернатора региона Виталий Хоценко.

"Выделяем порядка 9 миллионов рублей из резервного фонда правительства Омской области на приобретение домов для жителей Большереченского, Крутинского, Тарского и Тюкалинского районов, которые пострадали от ландшафтных пожаров в конце апреля - начале мая. Жилье уже подобрано, идет процесс распределения финансирования", - написал Хоценко.

Пресс-секретарь врио губернатора Мина Ахвердиева уточнила ТАСС, что новое жилье будет приобретено для всех 25 семей, чьи дома сгорели.

В конце апреля сильный ветер стал причиной масштабных пожаров. 27 апреля два пожара возникли в селах Чистоозерье и Новокарасук. Всего огнем было уничтожено 12 жилых домов и не меньше 11 хозяйственных построек. 28 апреля огонь охватил деревню Луговую, где пострадали около 20 строений, в том числе 6 жилых домов. Позднее от пожара пострадали жилые дома в селе Бражниково и деревне Колькуль. 6 мая в деревне Шкуново сгорели три жилых дома и девять других строений. В регионе введен режим ЧС.