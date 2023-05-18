Продажи ликерных вин в России выросли в 2,5 раза с начала года

При этом продажи ликеро-водочных изделий с крепостью до 25% снизились на 88,4%

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Розничные продажи ликерных вин в России с января по апрель 2023 года выросли в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года - до 420,2 тыс. дал. Это следует из данных Росалкогольрегулирования.

Продажи ликеро-водочных изделий с крепостью свыше 25% выросли на 31,5% - до 4,3 млн дал, виноградосодержащих напитков с этиловым спиртом - на 21,5%, до 543,1 тыс. дал, плодовой алкогольной продукции - на 20,9%, до 4,1 млн дал, слабоалкогольной продукции - на 17,3%, до 5,6 млн дал, коньяка - на 9,2%, до 4,3 млн дал, игристых вин - на 7,6%, до 5,97 млн дал, виноградных вин - на 3,2%, до 17,4 млн дал. В то же время продажи ликеро-водочных изделий с крепостью до 25% снизились на 88,4% - до 108,4 тыс. дал, виноградосодержащих напитков без этилового спирта - на 80,6%, до 321,4 тыс. дал, водки - на 0,2%, до 24,2 млн дал.

В целом продажи алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) в России в январе-апреле 2023 года выросли на 3% по сравнению с тем же периодом 2022 года - до 70,99 млн дал, в том числе спиртных напитков с крепостью свыше 9% - на 2%, до 36,6 млн дал. Согласно данным ведомства, больше всего с января по апрель в РФ было продано водки и виноградных вин.