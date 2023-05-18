Геологов из новых регионов РФ привлекут для экспертизы запасов полезных ископаемых

Генеральный директор Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Игорь Шпуров отметил, что это послужит укреплению экономики новых субъектов, а также их интеграции в единое экономическое пространство страны

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 мая. /ТАСС/. Геологов, горняков и экономистов горных предприятий из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей планируют привлекать для экспертизы запасов полезных ископаемых на территории России. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых (ФБУ "ГКЗ") Игорь Шпуров.

"Один из первых шагов - интеграция специалистов, расширение экспертного сообщества в сфере недропользования. Мы обязательно будем привлекать экспертов из новых субъектов для экспертизы запасов полезных ископаемых. На территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, ныне вошедших в состав России, десятилетиями складывалась великолепная геологическая школа. Это ученые и практики, специализирующиеся на изучении месторождений, технологиях добычи и переработки разных видов минерального сырья. Я считаю, что их опыт, знания и желание работать представляют собой исключительно ценный ресурс", - сказал Шпуров.

Он отметил, что многие из них трудились не только в своих регионах, но и в территориях бывшего Советского Союза, поэтому знают геологию и горное дело не только в пределах регионов нынешнего проживания, но страны в целом.

"Эксперты из новых регионов могут работать, к примеру, на объектах Ростовской области и Кузбасса, где так же, как и на Донбассе, угледобыча является одной из ведущих отраслей экономики. Мы нашли взаимопонимание по этому вопросу и уже договорились о сотрудничестве в рамках общих проектов, тем более, что в России сегодня остро не хватает опытных геологов. Сейчас регионы вошли в новую для них нормативно-правовую базу - российскую. Считаю, что для новых территорий должна быть создана система недропользования, которая позволит осуществить поиск, разведку и добычу полезных ископаемых, достоверную экспертную оценку и подсчет запасов", - отметил собеседник.

Шпуров уверен, что в конечном итоге это послужит укреплению экономики новых регионов, их интеграции в единое экономическое пространство страны.