В выставке продуктов питания SIAL в Шанхае участвуют более 60 компаний из России

Как отметили в Российском экспортном центре, представлены как крупные и известные производители и бренды, так и небольшие локальные компании из регионов

ШАНХАЙ, 18 мая. /ТАСС/. Свыше 60 российских компаний принимают участие в открывшейся в четверг международной продовольственной выставке SIAL China 2023 в Шанхае. Об этом сообщила корреспонденту ТАСС управляющий директор по организации конгрессно-выставочных мероприятий и бизнес-миссий Российского экспортного центра (РЭЦ) Татьяна Ан.

"В этом году на национальном коллективном стенде Made in Russia свою продукцию и услуги представят 64 российские компании из сферы агропромышленного комплекса. Это экспортеры кондитерских изделий, печенья, мороженого, круп, каш быстрого приготовления, муки, полуфабрикатов, мяса, птицы, рыбной продукции, овощных консервов, меда, соусов и специй, растительного масла, минеральной воды и соков, молока, чая, кофе и другой продукции. Причем как крупные и известные в России производители и бренды, так и небольшие локальные компании из регионов, которые производят уникальную и аутентичную продукцию", - рассказала она.

По ее словам, в этом году РЭЦ запланировал для российских участников выставки более 400 деловых встреч и переговоров с потенциальными покупателями, которые уже выразили интерес к закупкам продукции из РФ. "Для российских производителей выставка уже традиционно стала площадкой для проведения переговоров, поиска новых партнеров и презентации своей продукции", - констатировала Ан.

Одновременно РЭЦ обеспечивает проведение бизнес-миссии российской рыбной промышленности. За время работы SIAL China планируется порядка 170 деловых встреч с потенциальными китайскими партнерами.

В одном из павильонов выставки в четверг состоялась церемония открытия объединенной экспозиции российских компаний, организованная РЭЦ. "В российско-китайском торгово-экономическом сотрудничестве торговля сельскохозяйственной и пищевой продукцией является одной из точек роста и перспективной отраслью", - сказал старший советник торгпредства РФ в КНР Сюмер Еркеменович.

SIAL

Международная продуктовая выставка SIAL China 2023 будет проходить 18-20 мая на площадке Шанхайского международного выставочного центра (SNIEC). Участие в ней примут порядка 4,5 тыс. компаний со всего мира. В этом году общая площадь экспозиции, разделенной на ряд тематических павильонов, составляет 180 тыс. квадратных метров. Организаторы ожидают свыше 150 тыс. профессиональных посетителей.

Россия в последние годы широко представляет свою продукцию на этой площадке. В 2018 году объединенный павильон РФ на SIAL China был вторым по площади после США среди иностранных экспонентов. Однако в период антиковидных запретов из-за сложностей с пересечением границы участие компаний из России было ограниченным.