Средний размер потребкредита составил 328,5 тыс. рублей в апреле

По данным Национального бюро кредитных историй, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года этот показатель вырос на 102,5%

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Средний размер выданных в РФ потребительских кредитов в апреле 2023 года составил 328,5 тыс. рублей, увеличившись по сравнению с мартом на 4,3% (315,1 тыс. рублей). Об этом сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

При этом по сравнению с аналогичным периодом 2022 года средний чек потребкредита в апреле вырос еще существеннее - на 102,5% (в апреле 2022 года - 171,1 тыс. рублей). Столь значительный рост среднего размера потребительского кредита в бюро объясняют падением этого показателя в марте - апреле 2022 года. Это стало следствием первой шоковой реакции рынка розничного кредитования на санкционное давление.

Согласно данным бюро, в апреле 2023 года самый большой средний размер предоставленных потребкредитов в регионах РФ (среди 30 регионов - лидеров в этом виде кредитования) был отмечен в Москве (548,4 тыс. рублей), Московской области (461,3 тыс. рублей), Ханты-Мансийском АО (428,3 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (413,3 тыс. рублей) и Ленинградской области (365,2 тыс. рублей).

В бюро отметили, что по сравнению с мартом в апреле средний чек потребкредита увеличился почти во всех регионах страны. При этом самую серьезную динамику роста продемонстрировали Тульская область (+10,9%), Ханты-Мансийский АО (+8,9%), Иркутская область (+8,8%), а также Красноярский край (+8,3%) и Омская область (+8,1%). В то же время в некоторых регионах средний размер потребительского кредита, напротив, снизился, в том числе в Оренбургской области (-4,1%) и Удмуртской Республике (-2,4%). В Москве и Санкт-Петербурге этот показатель за месяц вырос на 4% и 4,9% соответственно.

"После небольшого снижения среднего чека потребительского кредита в январе в следующие три месяца этот показатель существенно вырос, вновь достигнув рекордных значений. Во многом это объясняется тем, что, несмотря на консервативную в целом кредитную политику банков, "качественным" заемщикам банки готовы выдавать потребкредиты со значительно более высоким средним чеком", - сказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, чьи слова приводятся в сообщении.