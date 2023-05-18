В Подмосковье протестируют технологию утилизации илового осадка

Одним из наиболее эффективных методов определили сжигание с последующим применением золы

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Технология высокотемпературного окисления илового осадка, разработанная ГК "Росводоканал", получила положительное заключение научно-технического совета Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья. В перспективе в регионе пройдет пилотное тестирование установки, об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе компании.

"Научно-технический совет Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области дал положительное заключение технологии высокотемпературного окисления илового осадка, разработанной в ГК "Росводоканал". Эксперты рекомендовали провести опытно-промышленные испытания каталитической установки сжигания осадка сточных вод на очистных сооружениях Подмосковья" - сказали в пресс-службе.

Там рассказали, что ежегодно в России вследствие очистки сточных вод образуется около 7-8 млн тонн илового осадка, который накапливается на занимающих огромные площади иловых полях. Это вызывает высокий уровень загрязнения почв и грунтовых вод, а также из-за запаха делает некомфортными условия проживания в непосредственной близости с иловыми полями для жителей.

"В рамках деятельности научно-технического совета министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области ведется активная работа по подбору наиболее эффективных, экономически целесообразных методов и технологий для решения проблемы иловых полей в Подмосковье. <…> Более 10 методов и технологий, включающих в себя применение реагентов, современного оборудования, установок сушки, комплексов по сжиганию илового осадка, рассмотрены экспертами НТС и рекомендованы к применению на территории Московской области. Одним из наиболее эффективных подходов в решении вопроса утилизации илового осадка определен метод сжигания с последующим применением золы в строительной отрасли для использования как компонента в производстве строительных материалов", - процитировали в материале слова министра ЖКХ Подмосковья Антона Велиховского.

В пресс-службе пояснили, что высокотехнологичная установка каталитического сжигания осадка сточных вод была разработана ГК "Росводоканал" совместно с Новосибирским институтом катализа. В ее основе технологии термокаталитического сжигания осадка, образующегося в результате очистки сточных вод в присутствии катализатора. Благодаря установке достигается снижение объема отходов, сокращение выбросов токсичных продуктов, содержащихся в дымовых газах, и обеспечивается выгорание до 99% органической составляющей осадка.

"Мы благодарны правительству Московской области за внимание к нашей инновационной разработке. Несколько лет наша установка испытывалась и эффективно работала в городе-миллионнике Омске. Сегодня мы строим их в Липецке, Воронеже и Оренбурге. Установка сертифицирована и уже сегодня на 85% состоит из импортонезависимых комплектующих агрегатов", - привели в сообщении слова гендиректора ГК "Росводоканал" Антона Михалькова.