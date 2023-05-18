Молдавия намерена восстановить железнодорожную ветку между Украиной и Румынией

В первую очередь предполагается восстановить участок пути Вэлчинец - Бельцы - Унгены

КИШИНЕВ, 18 мая. /ТАСС/. Молдавия займется восстановлением двух железнодорожных веток, в том числе линии от границы с Румынией до границы с Украины. Как проинформировало в четверг представительство ЕС в Молдавии, соответствующие договоренности достигнуты на заседании Совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития.

"Восстановление участков железнодорожного коридора Север - Юг Молдавии будет стимулировать экономическое развитие республики и облегчит перевозку товаров из Украины в Евросоюз", - говорится в сообщении. На эти цели Европейский банк реконструкции и развития выделит республике кредит на €23 млн, €28 млн возьмет на себя компания "Железная дорога Молдовы", Еврокомиссия направит на эти цели грант на €20 млн.

В первую очередь предполагается восстановить участок пути Вэлчинец - Бельцы - Унгены, на втором этапе работ будет отремонтирован участок Кишинев - Каинары. Это позволит нарастить поток товаров в черноморские порты на территории Молдавии, Украины и Румынии. О сроках реализации проекта не сообщается.