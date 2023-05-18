Трутнев раскритиковал отсутствие решений о развитии геотермальной энергетики на Камчатке

Полпред президента РФ на Дальнем Востоке отметил, что запасы газа в тех месторождениях, которые обеспечивают регион, уменьшаются

ТАСС, 18 мая. Вице-премьер - полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев выразил недовольство отсутствием конкретных решений относительно развития геотермальной энергетики на Камчатке. Об этом он сообщил журналистам в Петропавловске-Камчатском.

"Наши коллеги, а это было поручено прежде всего компании "РусГидро", они там что-то советуются, изучают, но никаких конкретных решений на сегодняшний день нет. Но, во-первых, я уже сказал, что люди, которые за это отвечают в компании, будут дисциплинарно наказаны. А, во-вторых, я попросил Внешэкономбанк, у них достаточно хороший институт экономической экспертизы, они в течение трех недель посчитают модель, посчитают экономику сравнительную и снабжение за счет геотермальных источников, и снабжение за счет сжиженного природного газа, чтобы мы просто понимали, какое решение чего стоит и насколько оно эффективно", - сказал Трутнев.

Он уточнил, что намерен по возвращении в Москву добиться, чтобы в течение полутора месяцев вопрос о развитии геотермальной энергетики был вынесен на совет директоров "РусГидро".

Полпред отметил, что запасы газа в тех месторождениях, которые сегодня обеспечивают газификацию Камчатки, уменьшаются, и уже давно стоит вопрос о том, как обеспечить снабжение региона достаточно дешевой и экологически эффективной энергией. В этой связи Трутнев подчеркнул, что существует два основных источника. "Первое - это использование термальных источников. Второе - это использование сжиженного природного газа. По сжиженному природному газу есть договоренность с компанией "Новатэк" о том, что она возьмет на себя обеспечение Камчатки, и там все в общем идет в графике. Поручение президента о том, что до начала 2025 года этот газ уже должен быть в системе энергоснабжения Камчатки, должно быть выполнено", - сказал полпред.

Как пояснила пресс-служба полпредства, на совещании член правления, первый заместитель генерального директора "РусГидро" Роман Бердников рассказал о планах по расширению первой очереди Мутновской геотермальной электростанции и о совместном с АО "Зарубежнефть" проекте новой геотермальной станции для замещения используемого углеводородного топлива. Строительство энергоблока без дорогостоящего бурения новых скважин даст камчатской энергосистеме более 90 млн кВт-ч экологически чистой электроэнергии, в 2024 году подготовят проектно-сметную документацию энергообъекта. "Между ПАО "РусГидро" и АО "Зарубежнефть" заключено соглашение о сотрудничестве в целях строительства геотермальной станции "Мутновская ГеоЭС-2" мощностью 50 МВт. В настоящее время проводятся работы по подготовке технико-экономического обоснования и финансовой модели с определением источников финансирования с учетом тарифного регулирования", - сообщила пресс-служба.

Дефицит природного газа

Год назад Трутнев поручал Минприроды России ускорить вопрос с лицензированием для получения дополнительных объемов пароводяной смеси, отмечая, что первоначальное предложение министерства о выдаче лицензий осенью 2022 года, неприемлемо. Также он поручил ПАО "Русгидро" помочь организовывать дальнейшую работу компании "Зарубежнефть" в реализации проекта по увеличению мощности Мутновской геотермальной электростанции.

В 2020 году Камчатка столкнулась с дефицитом природного газа на месторождениях в регионе, в результате пришлось переводить ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 в краевой столице обратно на использование завозного мазута, что повлекло дополнительные расходы на топливо в размере 1,6 млрд рублей. Для решения энергетической проблемы на Камчатке компания "Зарубежнефть" предложила построить вторую очередь Мутновской геотермальной станции. Первая ее очередь мощностью 50 МВт действует в крае с 2003 года, ее ввод снизил потребность региона в привозном мазуте примерно на 80 тыс. тонн ежегодно. Ввод второй очереди, аналогичной по мощности, должен позволить в совокупности экономить более 150 тыс. тонн мазута.