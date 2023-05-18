Путин направил приветствие участникам и гостям выставки HeliRussia

Президент отметил, что эта выставка по праву считается одним из наиболее авторитетных мероприятий в области вертолетной техники, ведущей площадкой для демонстрации новейших достижений научно-технической, инженерной мысли, передовых технологий и услуг

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Выставка HeliRussia по праву считается одним из наиболее авторитетных мероприятий в области вертолетной техники, ведущей площадкой для демонстрации новейших достижений научно-технической, инженерной мысли, передовых технологий и услуг, считает президент России Владимир Путин.

В опубликованной в четверг на сайте Кремля телеграмме, которую глава государства направил участникам, организаторам и гостям Международной выставки вертолетной индустрии HeliRussia-2023, он указал, что мероприятие "содействует обмену опытом и профессиональными компетенциями и, несмотря на нынешнюю сложную ситуацию, служит центром делового общения российских и зарубежных специалистов".

"Наша страна всегда славилась талантливыми конструкторами, исследователями, рационализаторами производства. Во многом благодаря им были разработаны и внедрены в серию различные типы вертолетов, в числе которых легендарные Ми-26 и Ми-8, Ка-52, новые, современные Ми-38 и "Ансат", - указал Путин. - И сегодня коллективы научно-исследовательских институтов, КБ, промышленных предприятий, профильного бизнеса эффективно трудятся, сохраняют и развивают замечательные традиции отрасли, ответственно решают поставленные задачи".

"Уверен, что ваша выставка, проходящая в Десятилетие науки и технологий и в год 100-летия отечественной гражданской авиации, пройдет на высоком уровне, даст старт перспективным идеям и инициативам, наметит приоритетные направления устойчивого развития вертолетной индустрии, пилотируемой и беспилотной авиации", - отметил президент, пожелав коллективу и участникам мероприятия продуктивной работы и успехов.