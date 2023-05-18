Госдума приняла закон об освобождении от НДФЛ доходов семей с детьми при продаже земли

Закон также предусматривает, что вырученные при продаже участка средства должны быть в том же году израсходованы на приобретение иной жилой недвижимости

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предполагающий освобождение семей с двумя и более детьми от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при продаже ими земельного участка и расположенных на нем хозяйственных построек. Документ инициирован главой комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым ("Единая Россия") и Григорием Шилкиным ("Новые люди").

Согласно документу, от уплаты НДФЛ освобождаются семьи, где воспитываются двое и более детей до 18 лет (а в случае, если дети учатся по очной форме, - до 24 лет), при продаже ими земельного участка и расположенных на нем хозяйственных строений и сооружений.

Закон также предусматривает, что вырученные при продаже участка средства должны быть в том же году израсходованы на приобретение иной жилой недвижимости и не использоваться в предпринимательской деятельности. Сейчас такая норма действует лишь в случае продажи квартиры или дома, а на участок под таким домом и на хозяйственные постройки на нем она не распространяется. При этом законом субъекта РФ может быть установлен предельный размер площади земельного участка, доходы от продажи которого освобождаются от налогообложения.

"Существующая система налогообложения не позволяет в полной мере вложить всю полученную сумму для улучшения своих жилищных условий и, прежде всего, детей, поскольку в этом случае приходится платить налог с дохода от продажи земли", - говорится в пояснительной записке.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.