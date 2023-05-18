Поддержку АПК Кубани увеличили на 1,5 млрд рублей

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев также отметил, что урожай ожидается на уровне 2022 года

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Господдержка аграриев в Краснодарском крае за счет средств федерального бюджета в 2023 году увеличилась на 1,5 млрд рублей по сравнению с прошлым годом, всего на поддержку агропромышленного комплекса края направлено 12,5 млрд рублей. Урожай ожидается на уровне 2022 года, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в четверг в ходе совещания о ходе полевых работ в режиме видеоконференции, которое провел президент России Владимир Путин.

"У любого рекорда и результата есть предпосылки: вот предпосылки рекорда прошлого года урожая - безусловно, это стабильные цены на горюче-смазочные материалы, на минеральные удобрения, и в этом году мы тоже говорим про стабильные цены. В нынешнем году государственная поддержка отрасли агропромышленного комплекса края составила 12,5 млрд рублей, из них 7,5 млрд - это средства федерального бюджета. Для сравнения это на 1,5 млрд больше, чем в прошлом году, и 5 млрд рублей мы добавили средства краевого бюджета", - сообщил губернатор Краснодарского края

Он добавил, что аграрии в Краснодарском крае в 2023 году сохранили площади сева на уровне 2022 года: под яровые отведены 1,7 млн га, из которых уже засеяны 1,5 млн га, что составляет 88% от плана. Кондратьев отметил, что на 100% закрыты потребности региона в семенах озимой и яровой пшеницы, риса отечественной селекции. В этом году семенами отечественной селекции засевают 50% площадей подсолнечника и кукурузы при том, что еще два года назад этот показатель составлял менее 30%. Также в 2023 году аграрии планируют засевать семенами отечественной селекции уже 50% площадей сахарной свеклы.

По словам главы региона, в полевых работах в этом году задействованы 34 тыс. единиц сельхозтехники, парк постоянно обновляется, проблем с современной техникой в крае нет. Озимыми зерновыми колосовыми под урожай 2023 года на Кубани были засеяны порядка 1,8 млн га. "На сегодняшний день состояние посевов хорошее. На сегодняшний день ситуация в крае складывается благоприятно. Рассчитываем, что урожай этого года будет достойным - не меньше, чем в прошлом году", - резюмировал Кондратьев.

Краснодарский край является одним из основных сельскохозяйственных регионов РФ, эксперты называют Кубань гарантом продуктовой безопасности страны. На Кубани в 2022 году уже установили исторический максимум, собрав 15,1 млн тонн зерновых и зернобобовых. Рекордным, в частности, стал урожай пшеницы, который составил 10,7 млн тонн. Впервые за историю региона были собраны 1,3 млн тонн подсолнечника.