Промышленники ФРГ призвали увеличить помощь компаниям, пострадавшим из-за энергокризиса

В Германском промышленном союзе рассчитывают на согласованную концепцию, которая обеспечит надежное снабжение энергией по конкурентоспособным на международном уровне ценам в долгосрочной перспективе

БЕРЛИН, 18 мая. /ТАСС/. Германский промышленный союз (BDI) призвал правительство ФРГ обеспечить постоянную защиту от завышенных цен на энергоносители и предоставить дополнительную помощь компаниям, которые особенно пострадали в результате энергетического кризиса.

"BDI рассчитывает, что правительство Германии быстро выработает согласованную концепцию, которая обеспечит надежное снабжение энергией по конкурентоспособным на международном уровне ценам в долгосрочной перспективе", - говорится в распространенном в четверг заявлении промышленного союза. В дополнение к ускоренному расширению использования возобновляемых источников энергии и соответствующей инфраструктуры, как считают в BDI, необходимы долгосрочные решения, "направленные на то, чтобы сделать электроэнергию более привлекательной для бизнеса и частных потребителей".

Компаниям, которые в настоящее время или в будущем "находятся под угрозой лишения своей конкурентоспособности и жизнеспособности" из-за резко возросших цен на электроэнергию, как указали в объединении, также необходима поддержка с использованием краткосрочных инструментов. Следует расширить существующие инструменты финансирования будущих технологий, а также сделать их более эффективными, быстрыми, гибкими и простыми в использовании, резюмировали в BDI.

Энергетический кризис в Евросоюзе усугубился в начале июля 2022 года, когда возникли первые перебои с импортом газа из России. После этого Еврокомиссия призвала страны ЕС готовиться к полному прекращению поставок из РФ и ввела в действие план добровольного сокращения потребления газа государствами сообщества на 15% на период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.