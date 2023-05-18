Путин поручил развивать производство сои в Амурской области

Поставки в Китай будут очень выгодными, заявил президент России

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Производство сои в Амурской области нужно развивать, потому что поставки в Китай будут очень выгодными, заявил президент России Владимир Путин.

В четверг на совещании о ходе весенних полевых работ губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал главе государства, как проходят сельскохозяйственные работы в регионе. Путин, выслушав информацию, заметил, что в области "огромный рынок по сое, просто колоссальный".

"Наши друзья в Китае очень доброжелательно относятся к нашим производителям [сои], в этом смысле готовы принимать просто очень большое количество [поставок]", - указал президент. "Это просто выгодно для наших партнеров. И для нас выгодно", - подчеркнул он. "Надо просто развивать [производство сои]", - призвал Путин.

По словам президента, дело не только в том, что у Москвы и Пекина "добрые, дружеские, стратегического характера отношения". Поставки сои из Амурской области выгодны Китаю, потому что транспортное плечо оказывается очень коротким, следовательно, дешевым.

"Надо быстрее раскручивать [производство], эффективнее работать", - повторил глава государства.