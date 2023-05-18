В Ростовской области количество договоров с "Росагролизингом" в 2023 году выросло на 17%

Губернатор региона Василий Голубев также отметил, что с предприятием удалось договориться о поставке 198 единиц сельхозтехники

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Более 90 договоров на общую сумму 903 млн рублей с "Росагролизингом" на поставку сельхозтехники заключили в Ростовской области в 2023 году, сообщил губернатор региона Василий Голубев в рамках совещания с президентом РФ Владимиром Путиным о ходе весенних полевых работ. Это на 17% выше уровня прошлого года.

"С "Росагролизингом" мы заключили 92 договора на сумму 903 млн рублей. Это больше, чем в прошлом году на 17%. И договорились о поставке 198 единиц сельхозтехники, что больше на 22%, чем в предыдущий год", - сказал Голубев.

По его словам, аграрии отмечают увеличение стоимости сельхозмашин, что повлияло на процесс их приобретения. Чтобы стабилизировать ситуацию, выделено 518 млн рублей из областного бюджета на субсидирование приобретения сельхозтехники.

"Всего в настоящее время на полях задействовано 28 тыс. тракторов, 16 тыс. сеялок, 18 тыс. культиваторов", - уточнил губернатор.

Ранее власти региона сообщали, что в этому году общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в Ростовской области составит 4 млн 900 тыс. га.