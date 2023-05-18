Минсельхоз ожидает в новом сельхозгоду объема экспорта зерновых на уровне 50-55 млн тонн

По данным ведомства, экспорт зерна из РФ в 2021-2022 сельхозгоду составил 38,1 млн тонн, в том числе экспорт пшеницы - 30,7 млн тонн

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Россия в новом сельхозгоду (1 июля 2023 года - 30 июня 2024 года) может экспортировать 50-55 млн тонн зерна. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

"При запланированном объеме производства на 2023 год, с учетом переходящих остатков, рассчитываем в новом сезоне также поставить зарубежным партнерам 50-55 млн тонн зерна", - сказал он.

Ранее министр сообщил, что Россия в текущем сельскохозяйственном году (1 июля 2022 года - 30 июня 2023 года) может экспортировать свыше 55 млн тонн зерна, в том числе около 45 млн тонн пшеницы.

По данным Минсельхоза, экспорт зерна из РФ в 2021-2022 сельхозгоду составил 38,1 млн тонн, в том числе экспорт пшеницы - 30,7 млн тонн.