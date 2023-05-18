Катырин заявил, что БРИКС, ШОС и ЕАЭС должны разработать общие подходы к регулированию ИИ

Глава ТПП напомнил, что искусственный интеллект помогает компаниям обрабатывать большие объемы данных, собирать информацию, автоматизировать операции, налаживать коммуникацию с потребителями

КАЗАНЬ, 18 мая. /ТАСС/. Общие подходы к законодательному регулированию сферы искусственного интеллекта (ИИ) должны быть разработаны на пространствах БРИКС, ШОС и ЕАЭС. Такое мнение высказал глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин в ходе XIV Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".

"На наш взгляд, надо задуматься о кодексе этики в сфере использования искусственного интеллекта. И не только внутри нашей страны, но и на пространствах таких объединений, как ШОС, БРИКС, ЕАЭС. Полагаем, нужно формировать общие подходы к гармонизации законодательства в области регулирования таких технологий", - сказал Катырин.

Он напомнил, что искусственный интеллект помогает компаниям обрабатывать большие объемы данных, собирать информацию, автоматизировать операции, налаживать коммуникацию с потребителями.

"Например, в промышленности применение искусственного интеллекта может давать вполне измеримый эффект: увеличить производительность и сократить затраты и расход сырья. Методы машинного обучения позволяют достичь ключевых метрик процесса с точностью, которая порой недоступна для аналитических моделей", - пояснил глава ТПП.

Кроме того, в некоторых компаниях существуют готовые решения в области искусственного интеллекта. "Но из-за отсутствия информационного обмена такими сведениями другие предприятия-интересанты начинают с нуля изобретать велосипед, хотя можно приобрести готовое решение на рынке и внедрить его уже сейчас - с минимальной донастройкой и меньшими расходами. Предлагаем подумать об организации обмена информацией в этом направлении", - добавил Катырин.