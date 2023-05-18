Путин потребовал не ослаблять внимание к сельскому хозяйству

По словам президента, за последние годы российский агропромышленный комплекс превратился в высокотехнологичную отрасль

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Россия добилась хороших результатов в сельском хозяйстве, но теперь нужно их поддерживать, заявил президент России Владимир Путин в четверг на совещании о ходе весенних полевых работ.

"На что хочу обратить внимание: нам ни в коем случае нельзя расслабляться. Да, достигнут рекордный урожай зерновых, да, у нас самообеспеченность по практически всем ключевым продуктам, да, мы добиваемся хороших показателей на внешних рынках. По соотношению цена - качество мы безусловные лидеры, а по продажам на внешнем рынке пшеницы - №1", - обрисовал ситуацию он.

Как считает глава государства, успехи России в сельском хозяйстве не случайны. "Да, благоприятно сложились обстоятельства, в том числе климатические условия, но, если бы отрасль не имела такого развития за последние годы, такого результата, конечно, тоже бы не было", - отметил он, добавив, что Россия гордится достижениями аграриев. Путин подчеркнул, что все вопросы сельского хозяйства "всегда, постоянно должны находиться в поле внимания" властей.

Он указал, что за последние годы российский агропромышленный комплекс превратился в высокотехнологичную отрасль. "Она требует к себе самого серьезного внимания, если мы хотим ее развивать именно в таком ключе. Именно поэтому мы добиваемся таких результатов, о которых говорили", - указал президент.

В завершение Путин добавил, что надеется на удачный сельскохозяйственный сезон. "Если мы добьемся такого результата, как в прошлом году, - замечательно. Но урожай совершенно точно должен быть достойным. А самое главное, [нужно], чтобы мы и дальше шли по пути развития отрасли в качестве высокотехнологичной", - заключил он.