Суд прекратил производство по иску Балтзавода к финской Wärtsilä на 469,3 млн рублей

О причинах, по которым дело было прекращено, в решении суда не говорится

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области прекратил производство по иску Балтийского завода к компании Wärtsilä Oyj Abp о взыскании 469,3 млн рублей, следует из картотеки арбитражных дел.

"Прекратить производство", - указано в графе о принятом судебном акте.

Рассмотрение еще одного иска Балтзавода к концерну Wärtsilä (в лице компании Wärtsilä Solutions Oy) на сумму в 5,1 млн евро арбитраж рассмотрит 25 мая.

О причинах, по которым нынешнее дело было прекращено, в решении суда не говорится: его мотивировочная часть пока не опубликована. Как ранее сообщали ТАСС в пресс-службе Балтийского завода, оба его иска к финским компаниям были связаны с тем, что те не поставили оборудование для строящихся ледоколов "Якутия" и "Чукотка", хотя заказчик оплатил аванс.

Wärtsilä - один из ведущих в мире поставщиков оборудования и технологий для энергетики и судостроения. В конце 1980-х гг. советское центральное конструкторское бюро "Айсберг" в сотрудничестве с ее подразделением - Wärtsilä Marine Solutions - построило атомные ледоколы "Таймыр" и "Вайгач". В июле 2022 года финская компания объявила о "завершении процесса ухода" с российского рынка в связи с санкциями, объявленными после обострения конфликта на Украине. До этого Wärtsilä подписала соглашения о продаже части подразделений в РФ, другие были выведены за пределы страны. Как стало известно в октябре из финансового отчета компании, ее убытки от ухода с российского рынка составили €200 млн.

Балтийский завод специализируется на строительстве надводных кораблей 1-го ранга, судов ледового класса с атомными и дизель-электрическими силовыми установками, атомных плавучих энергоблоков. Предприятие было основано в 1856 году. За полтора века своей истории Балтийский завод построил около 600 кораблей и судов. Сегодня на заводе трудятся более 6 тыс. человек. В настоящее время на стапелях завода по заказу ФГУП "Атомфлот" (предприятие Росатома) строятся третий и четвертый атомные ледоколы проекта 22220 "Якутия" и "Чукотка". Закладка пятого и шестого серийных ледоколов на этом же предприятии запланирована на май 2024 года и осень 2025 года.