Трутнев: газоснабжение Камчатки позволит сделать ее перегрузочным хабом для Севморпути

ТАСС, 18 мая. Камчатка станет одним из перегрузочных хабов для Северного морского пути (СМП) благодаря созданию морского перегрузочного комплекса СПГ и необходимой газовой береговой инфраструктуры. Таким мнением поделился с журналистами заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
"Газоснабжение Камчатки как раз основано на том, что Камчатка становится одним из таких хабов перегрузочных на Северном морском пути. <…> Процесс, скажем так, создания хабов, создания перегрузочных мощностей конкурентен. И в зависимости от того, насколько Камчатка будет активно развиваться, - будут развиваться портовые мощности, мощности сервисные, обслуживание судов, - настолько большее значение она и будет иметь в освоении Северного морского пути", - сказал Трутнев.
Как пояснили в пресс-службе полпредства, правительство Камчатского края совместно с компанией ПАО "Новатэк" работает над созданием в регионе морского перегрузочного комплекса СПГ, который станет частью логистической цепочки поставок СПГ на внешние рынки с арктических проектов. Также для надежного и долгосрочного снабжения газом жителей и организаций края в настоящее время реализуется проект по строительству необходимой береговой инфраструктуры, плавучей регазификационной установки и двух судов-челноков. Это позволит обеспечить поставки СПГ для энергетической потребности края и замещения недостающих объемов в связи с истощением Камчатских месторождений в рамках программы газификации региона, добавили в пресс-службе.
Трутнев напомнил о востребованности Северного морского пути, и о том, для его освоения запланирован большой объем мероприятий.
По поручению президента РФ кабмин утвердил план по развитию до 2035 года Северного морского пути. В среду на совещании с членами кабмина глава государства подчеркнул важность реализации масштабных и приоритетных для РФ проектов, приведя в пример развитие Северного морского пути.
Развитие Северного морского пути
Одной из главных задач является увеличение провозной способности Севморпути к 2026 году до 100 млн т и 200 млн т к 2030 году. Объем инвестиций в реализацию плана до 2035 года составит 1,8 трлн рублей. Планом предусмотрено создание всей необходимой инфраструктуры. План предусматривает формирование грузовой базы, в частности привлечение новых грузопотоков, развитие каботажной линии и транзитных перевозок, а также увеличение количества рейсов, создание наземной транспортной инфраструктуры и развитие флота. Утверждены планы-графики создания нового ледокольного и транспортного флота ледового класса в количестве 153 судов.