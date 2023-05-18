Трутнев: газоснабжение Камчатки позволит сделать ее перегрузочным хабом для Севморпути

"Новатэк" работает над созданием в регионе морского перегрузочного комплекса СПГ, который станет частью логистической цепочки поставок

ТАСС, 18 мая. Камчатка станет одним из перегрузочных хабов для Северного морского пути (СМП) благодаря созданию морского перегрузочного комплекса СПГ и необходимой газовой береговой инфраструктуры. Таким мнением поделился с журналистами заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Газоснабжение Камчатки как раз основано на том, что Камчатка становится одним из таких хабов перегрузочных на Северном морском пути. <…> Процесс, скажем так, создания хабов, создания перегрузочных мощностей конкурентен. И в зависимости от того, насколько Камчатка будет активно развиваться, - будут развиваться портовые мощности, мощности сервисные, обслуживание судов, - настолько большее значение она и будет иметь в освоении Северного морского пути", - сказал Трутнев.

Как пояснили в пресс-службе полпредства, правительство Камчатского края совместно с компанией ПАО "Новатэк" работает над созданием в регионе морского перегрузочного комплекса СПГ, который станет частью логистической цепочки поставок СПГ на внешние рынки с арктических проектов. Также для надежного и долгосрочного снабжения газом жителей и организаций края в настоящее время реализуется проект по строительству необходимой береговой инфраструктуры, плавучей регазификационной установки и двух судов-челноков. Это позволит обеспечить поставки СПГ для энергетической потребности края и замещения недостающих объемов в связи с истощением Камчатских месторождений в рамках программы газификации региона, добавили в пресс-службе.

Трутнев напомнил о востребованности Северного морского пути, и о том, для его освоения запланирован большой объем мероприятий.

По поручению президента РФ кабмин утвердил план по развитию до 2035 года Северного морского пути. В среду на совещании с членами кабмина глава государства подчеркнул важность реализации масштабных и приоритетных для РФ проектов, приведя в пример развитие Северного морского пути.

Развитие Северного морского пути

Одной из главных задач является увеличение провозной способности Севморпути к 2026 году до 100 млн т и 200 млн т к 2030 году. Объем инвестиций в реализацию плана до 2035 года составит 1,8 трлн рублей. Планом предусмотрено создание всей необходимой инфраструктуры. План предусматривает формирование грузовой базы, в частности привлечение новых грузопотоков, развитие каботажной линии и транзитных перевозок, а также увеличение количества рейсов, создание наземной транспортной инфраструктуры и развитие флота. Утверждены планы-графики создания нового ледокольного и транспортного флота ледового класса в количестве 153 судов.