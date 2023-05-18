В Саратовской области на отечественную селекцию приходится более 90% используемых семян

Губернатор региона Роман Бусаргин добавил, что все семена отвечают посевным стандартам и являются кондиционными

УФА, 18 мая. /ТАСС/. Саратовская область обеспечена семенным материалом в полном объеме, при это более 90% семян - отечественной селекции. Посевные работы выполнены на 62%, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин на совещании с президентом России Владимиром Путиным о ходе весенних полевых работ в четверг.

"Семенным материалом область обеспечена в полном объеме. На сегодняшний момент 93% семян зерновых - отечественной селекции, в том числе саратовской - более 60%. Все семена отвечают посевным стандартам и являются кондиционными", - сообщил Бусаргин.

Также в этом году более чем в два раза будут увеличены площади по участкам гибридизации (гибридной селекции - прим. ТАСС). Всего яровой сев предстоит провести на площади около 3 млн га, на данный момент посевные работы выполнены на 62%, отметил губернатор.

В 2022 году в области собрано более 7 млн тонн зерна, стоит задача сохранить эту динамику, резюмировал Бусаргин.