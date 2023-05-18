Цена бензина Аи-95 на бирже обновляет рекорд третий день подряд

Показатель на СПбМТСБ поднялся выше 61,5 тыс. рублей за тонну

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Биржевая цена бензина марки "Премиум-95" в европейской части России обновляет исторический максимум третий день подряд. По итогам торгов в четверг его стоимость поднялась выше 61,5 тыс. рублей за тонну, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена бензина Аи-95 выросла за день на 0,3%, до 61,593 тыс. рублей за тонну, что является новым рекордом. Предыдущий ценовой максимум был достигнут накануне, 17 мая, - тогда стоимость бензина Аи-95 поднялась до 61,409 тыс. рублей за тонну.

Бензин Аи-92 подешевел на 0,24%, до 52,861 тыс. рублей за тонну. Стоимость летнего дизельного топлива увеличилась на 0,7%, до 51,195 тыс. рублей за тонну, топочного мазута - на 0,33%, до 14,174 тыс. рублей за тонну. Цена топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) по итогам сегодняшних торгов не рассчитывалась.

Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ) уменьшилась на 5,89%, до 27,627 тыс. рублей за тонну. На Урале и в Сибири, где находятся основные производители СУГ, этот вид топлива подешевел на 3,49% - до 23,979 тыс. рублей за тонну.