Воронежская область вышла в лидеры в России по объему переданной аграриям господдержки

Все выплаты в объеме более 400 млн рублей были переданы им до 1 мая

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Власти Воронежской области вышли на первое место в стране по объемам переданной аграриям государственной поддержки для проведения посевных работ. Также все выплаты по поддержке воронежских производителей зерна в объеме более 400 млн рублей были переданы им до 1 мая, сказал в четверг на совещании с президентом России Владимиром Путиным о ходе весенних полевых работ губернатор Воронежской области Александр Гусев.

"Мы по объемам господдержки занимаем третье место в Российской Федерации - это более 5 млрд рублей федеральных средств и 2 млрд рублей региональных. А по объемам уже доведенных до получателей средств мы сейчас являемся лидерами: выполнили все задачи, которые перед нами ставил Минсельхоз по доведению до сельхозтоваропроизводителей средств господдержки. По компенсирующей субсидии доведено более 90% из лимита, который нам выделен, по стимулирующей субсидии доведено 80%", - сказал Гусев во время видеосвязи.

Он добавил, что Минсельхоз в период полевых работ выделил более 400 млн рублей на поддержку воронежских производителей зерна, все средства им переданы до 1 мая. "Считаем, что предпосылок и условий для срыва весенних полевых работ у нас на территории нет, рассчитываем, как и в прошлом году, на хороший урожай", - отметил глава региона.

Гусев рассказал, что регион находится в активной фазе сева яровых культур, сохраняются средние многолетние темпы работ - порядка 60 тыс. га в сутки. По его словам, в Воронежской области уже засеяно 520 тыс. га ранних зерновых (более 80% от плана), более 100 тыс. га сахарной свеклы (почти 90%), более 300 тыс. га подсолнечника (70%), кукурузы на зерно - более 100 тыс. га.

"До конца мая планируем закончить все посевные работы. Проблем с семенами как зерновых, так и технических культур у нас нет, у нас достаточно мощные предприятия работают на территории области, которые полностью обеспечивают наших сельхозтоваропроизводителей. По минеральным удобрениям мы тоже обеспечены на 100%, в физическом весе накоплено 304 тыс. тонн. Провели уже первую подкормку озимых на 100% площадей, оцениваем состояние озимых как хорошее", - сказал он.

По его данным, воронежские аграрии обеспечены всей необходимой техникой для весенне-полевых и для уборочных работ. "С учетом переходящих остатков из прошлого года в хозяйствах на сегодняшний день имеется достаточный запас топлива: по дизельному топливу - 130% от потребностей, по бензину - 150% от потребностей, и необходимое количество есть у нас на нефтебазах. Несколько снизилась стоимость дизельного топлива, можно сказать существенно - на 7% по отношению к прошлому году", - добавил он.