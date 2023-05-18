В Приамурье планируют собрать рекордный урожай сои в 2023 году

Губернатор региона Василий Орлов также отметил, что сезонные посевные работы идут лучше, чем в 2022 году

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Амурская область планирует произвести в текущем году 1 млн 710 тыс. тонн сои, что на 10% больше, чем в прошлом году. Об этом заявил губернатор региона Василий Орлов на совещании о ходе весенних полевых работ в четверг, которое провел в режиме видеоконференции президент России Владимир Путин.

"Если погода нас не подведет, то планы на этот год у нас по сое - 1 млн 710 тыс. тонн, то есть +10% к прошлому году, который был рекордным. По зерновым - ждем +33% к результатам прошлого года - 594 тыс. тонн", - сказал он.

В этом году, по словам губернатора, сезонные посевные работы идут лучше, чем в прошлом, с опережением на 50%. Посевная площадь больше, чем в прошлом году на 88 тыс. га, она составит 1 млн 185 тыс. га.

Ранее Орлов сообщал, что правительство Амурской области поставило задачу достичь 75% переработки выращенной в регионе сои - в 2022 году при 1,6 млн тонн собранной сои в Приамурье было переработано порядка 365 тыс. тонн. В частности, повысить долю перерабатываемой в регионе сои предполагается за счет завода в Белогорске, строительством которого займется группа компаний "Содружество".

Агропромышленный комплекс - основной в экономике Амурской области. До 1990 года в Приамурье выращивалось более 70% общего объема российской сои, сейчас - 35-40%. В 2021 году продукция АПК из Приамурья поставлялась в 10 стран: Китай, Республику Корею, Казахстан, Вьетнам, Японию, Белоруссию, Монголию, Узбекистан, Таджикистан, Индонезию. Основным импортером традиционно является Китай.