"Газпром" заявил, что к зиме выведет мощности российских хранилищ газа на рекордные уровни

Оперативный резерв газа в ПХГ к отопительному сезону 2023/2024 года достигнет 72,842 млрд куб. м, отметили в холдинге

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. "Газпром" к зиме 2023-2024 гг. выведет мощности российских хранилищ газа на новые рекордные уровни - оперативный резерв газа достигнет 72,842 млрд куб. м, а максимальная суточная производительность составит 858,8 млн куб. м. Об этом говорится в сообщении холдинга.

"Для надежной работы ЕСГ в осенне-зимний период 2023/2024 года правление поручило профильным подразделениям и дочерним обществам к началу нового сезона отбора создать оперативный резерв газа в ПХГ на территории России в объеме 72,842 млрд куб. м, а также увеличить потенциальную максимальную суточную производительность хранилищ до 858,8 млн куб. м. Таким образом, показатели выйдут на новые рекордные уровни. В ПХГ на территории Белоруссии оперативный резерв газа составит 1,13 млрд куб. м (максимальный показатель для республики); в ПХГ на территории Армении - 0,107 млрд куб. м", - сказано в сообщении. Прошедшей зимой оперативный резерв газа в ПХГ составлял 72,662 млрд куб. м, а потенциальная максимальная суточная производительность - 852,4 млн куб. м.

При этом общий объем поставок газа на внутренний рынок по газотранспортной системе "Газпрома" в октябре - марте, по предварительным данным, оказался сопоставим с рекордным уровнем сезона 2021-2022 гг. Так, 9 января суточный отбор газа потребителями в зоне Единой системы газоснабжения оказался близок к рекорду - 1,782 млрд куб. м. 10 января пиковая суточная производительность ПХГ России достигал одного из самых высоких показателей за последние 10 лет - 634,6 млн куб. м.

"В целом в отопительном сезоне температура наружного воздуха в зоне действия Единой системы газоснабжения России находилась в пределах климатической нормы. Резкое снижение температуры атмосферного воздуха наблюдалось в первой декаде января 2023 года: минимальная среднесуточная температура зафиксирована на аномально низком уровне - минус 21,2 градуса (на 12,4 градуса ниже климатической нормы для этого месяца)", - сообщили в компании.

Экспорт газа обеспечивался в соответствии с подтвержденными заявками, отметил "Газпром". "В отдельные дни декабря, января и марта суточные поставки российского газа в Китай по магистральному газопроводу "Сила Сибири" шли с превышением суточных контрактных обязательств", - подчеркнули в холдинге.