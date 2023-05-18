Перелеты будут выполняться авиакомпанией Hainan Airlines на грузовых бортах Boeing 789

ХАЙКОУ /Китай/, 18 мая. /ТАСС/. Административный центр южной китайской провинции Хайнань город Хайкоу и Париж возобновили грузовые авиаперевозки, которые были приостановлены из-за антиковидных ограничений. Об этом пишет газета "Хайнань жибао".

Первый рейс был выполнен 15 мая. Борт HU749 с 33,6 тоннами груза в 06:05 (01:05 мск) вылетел из аэропорта Мэйлань в аэропорт Парижа Ватри. Запуск этого маршрута означает возобновление грузовых авиаперевозок между городами.

Перелеты будут выполняться авиакомпанией Hainan Airlines на грузовых бортах Boeing 789. На экспорт из Хайкоу, в основном, будут перевозится товары широкого потребления, а также продукция электронной коммерции. Импортировать этими рейсами будут товары беспошлинной торговли. Перелеты по данному маршруту будут выполняться каждый понедельник и среду.

Таким образом, с начала этого года город Хайкоу уже открыл или возобновил три международных авиационных грузовых маршрута. Речь идет о перелетах в Инчхон, Сингапур и Париж. К 14 мая с начала года аэропорт Мэйлань обслужил в общей сложности 166 международных грузовых рейсов, а объем перевозок превысил 2,16 тыс. тонн, что на 77% больше показателя за аналогичный период прошлого года.