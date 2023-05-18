Украина получит новые возможности для кибератак на РФ после вступления в киберцентр НАТО

Украинское министерство иностранных дел ранее сообщило, что страна официально присоединилась к работе киберцентра альянса, который базируется в Эстонии

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Украинские хакеры после вступления в киберцентр НАТО получат новые возможности для кибератак на Россию. Об этом заявил в четверг вице-президент компании "Ростелеком" по информационной безопасности и генеральный директор "РТК-Солар" Игорь Ляпунов.

"Позавчера прошла новость о том, что Украина вступила в киберцентр НАТО. Идет постепенное сближение хакерского сообщества, которое нас атаковало, с государственными силами. Это значит, что хакеры начинают получать новые возможности, в том числе воздействовать на нас через технологическую подоснову, через западные недоверенные решения", - сообщил Ляпунов в ходе круглого стола в Совете Федерации на тему "Обеспечение технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры РФ".

Украина официально присоединилась к работе киберцентра НАТО, который базируется в Эстонии, сообщало во вторник украинское министерство иностранных дел.

17 марта посол РФ в Эстонии Владимир Липаев заявлял в интервью ТАСС, что привлечение Украины к работе центра НАТО по сотрудничеству в сфере кибербезопасности является попыткой шантажа России. Дипломат отметил, что такое решение имеет символическое значение, поскольку "иллюстрирует планы Запада по постепенному вовлечению Украины в систему антироссийского военного планирования и ее интеграции в натовскую инфраструктуру". Однако он констатировал, что участие Киева в работе этой структуры не представляет существенной угрозы для безопасности РФ.