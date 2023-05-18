Нацпарк "Красноярские Столбы" получит 23 млн рублей допфинансирования в 2023 году

Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов отметил, что также сохранится принцип паритетного финансирования

КРАСНОЯРСК, 18 мая. /ТАСС/. Национальный парк "Красноярские Столбы" получит в 2023 году дополнительное федеральное финансирование, его объем составит 23 млн рублей, сообщил в четверг министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов по итогам визита в Красноярск.

"Красноярские Столбы", есть чем гордиться, и я вам скажу следующее: мы решили вопрос и в этом году нацпарк получит дополнительное финансирование", - сообщил Козлов, добавив, что также сохранится принцип паритетного финансирования. Позднее министр в своем Telegram-канале добавил, что нацпарку будет выделено 23 млн рублей на "на строительство еще одной экологической тропы".

Как сообщили ТАСС в национальном парке, министру был представлен проект нового туристического маршрута со стороны Восточного входа "Легенды Такмака", который соединит скалы Китайская стенка и Ермак. Планируется сделать это направление более доступным для любителей пешеходного туризма. В нацпарке добавили, что объем финансирования на реализацию проекта составляет 23,4 млн рублей.

О нацпарке

Нацпарк расположен в Красноярском крае на северо-западных отрогах Восточных Саян, граничащих со Среднесибирским плоскогорьем. Он был основан в 1925 году по инициативе жителей города Красноярска для сохранения природных комплексов вокруг живописных скал - сиенитовых останцев. В декабре 2019 года заповедник "Столбы" преобразован в национальный парк "Красноярские Столбы". Его площадь составляет 47,219 тыс. га.