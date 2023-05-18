На первый этап строительства новой трамвайной линии в Волгограде выделили 2,2 млрд рублей

Заказчиком выступает дочерняя компания АО "Волгоградоблэлектро" - "Электротранспорт плюс"

ВОЛГОГРАД, 18 мая. /ТАСС/. Первый этап строительства новой линии скоростного трамвая в Волгограде будет стоить 2,2 млрд рублей, сообщается в четверг на сайте "Ростендера".

"На первый этап строительства линии скоростного трамвая в Волгограде в границах улицы Землянского - площадь Дзержинского с продлением до улицы Михайлова выделено 2,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что заказчиком выступает дочерняя компания АО "Волгоградоблэлектро" - "Электротранспорт плюс". Согласно контракту, предусмотрена реконструкция трамвайной линии в границах улица Землянского - площадь Дзержинского. Работы включают строительство диспетчерской станции, тяговой подстанции, обновление посадочных платформ, установку павильонов и систем видеонаблюдения. Работы должны быть завершены до 2025 года.

В 2020 году в Волгограде впервые за 36 лет начали делать капитальный ремонт путевого хозяйства и контактной сети скоростного трамвая, соединяющей центр города с северными микрорайонами. В 2022 году имущественный комплекс общественного электротранспорта Волгограда был передан концессионеру на 25 лет. Муниципально-частное партнерство было заключено между администрацией Волгограда и АО "Элетротранспорт Плюс". В мэрии сообщали, что это позволит реализовать инвестиционный проект по реконструкции инфраструктуры и обновлению подвижного состава трамвайного парка стоимостью 12 млрд рублей.