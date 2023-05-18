В "Ростелекоме" заявили, что Россия научилась отражать масштабные DDoS-атаки

По словам вице-президента компании Игоря Ляпунова, объем кибератак на РФ не снижается, но за последние три месяца серьезно изменился ландшафт киберугроз

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. РФ научилась отражать массовые DDoS-атаки, в том числе на российские государственные ресурсы. Об этом заявил вице-президент компании "Ростелеком" по информационной безопасности и генеральный директор "Ртк-Солар" Игорь Ляпунов.

"Объем кибератак на РФ не снижается, но за последние три месяца серьезно изменился ландшафт киберугроз. С одной стороны, количество массовых DDoS атак не уменьшилось. <...> Но при этом эффекта они практически не достигают. <...> Мы как Российская Федерация научились отбиваться от DDoS-атак", - сообщил Ляпунов в ходе круглого стола в Совете Федерации на тему "Обеспечение технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры РФ".

Он уточнил, что год назад эти атаки удавалось отражать с трудом. По его словам, последняя крупная атака на государственные ресурсы произошла на прошлой неделе. "Это было больше 250 тыс. запросов в секунду, это большая нагрузка, мы ее прям не заметили", - добавил Ляпунов.

Он отметил, что одновременно с этим усилились целевые атаки.

"В этом году пошли атаки, носящие цель разрушения. Сейчас группировки начинают действительно не просто проникать за утечками данных, они начинают разрушать инфраструктуру, они начинают стирать и шифровать", - отметил Ляпунов.