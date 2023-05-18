Utair может сократить 30% парка вертолетов из-за нехватки западных комплектующих

Гендиректор компании Андрей Мартиросов отметил, что в случае отсутствия изменения ситуации, вертолетный парк авиакомпании может сократиться в течение года

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Utair допускает остановку 30% своего вертолетного парка в случае продолжения проблем с комплектующими, сообщил журналистам гендиректор компании Андрей Мартиросов в кулуарах выставки "HeliRussia 2023".

"Из располагаемых в обороте вертолетов на 30% парк может сократиться. В основном это связано, конечно, с двигателями и для вертолетов иностранного производства, и для отечественных вертолетов, на которых двигатели не отечественного производства", - сказал Мартиросов.

Он уточнил, что прогноз касается именно парка Utair.

При этом если ситуация не изменится, то вертолетный парк авиакомпании может сократиться в течение года, подчеркнул Мартиросов.

"Я думаю, у других операторов ситуация не лучше", - добавил он.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после "Аэрофлота", S7 и "Уральских авиалиний". Занимается обеспечением пассажирских и грузовых перевозок. В маршрутной сети более 120 направлений. Основная задача - соединять прямыми рейсами Поволжье, Сибирь, Центральную Россию и юг страны. Также компания летает в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, ОАЭ, Таджикистан, Турцию и Узбекистан.