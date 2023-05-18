Арабский аналог Ikea Home Box может открыть до 20 магазинов в России за пять лет

Вице-президент Союза торговых центров стран Ближнего Востока Камель Шабан сообщил, что это будет доступный по цене бренд

СОЧИ, 18 мая. /ТАСС/. Арабский аналог шведской Ikea - сеть магазинов мебели и товаров для дома Home Box ищет партнера в России, в ближайшие пять лет на территории РФ могут открыться 10-20 магазинов. Об этом ТАСС в четверг сообщил вице-президент Союза торговых центров стран Ближнего Востока Камель Шабан.

"Мы ищем партнера в России. Можем открыть 10-20 аналогов в России в течение пяти лет", - сказал он в кулуарах выставки Mallpic Sochi 2023.

По его словам, это будет доступный по цене бренд, похожий на Ikea, но занимающий меньше площади (около 2,5 тыс. кв. м).