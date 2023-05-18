18 мая, 15:46

В Тюменской области упростили правила получения выплат за первого ребенка

Речь идет о сумме 150 тыс. рублей

ТЮМЕНЬ, 18 мая. /ТАСС/. Власти Тюменской области отменили обязательное условие - проживание в регионе не менее пяти лет - для получения выплаты в 150 тыс. рублей за первого ребенка. Об этом сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале.

"Поддержим все семьи Тюменской области, в которых родился первенец. 150 000 рублей получат родители, которые на дату рождения первого ребенка прописаны в Тюменской области и зарегистрировали малыша в государственных органах записи актов гражданского состояния региона", - говорится в сообщении.

Уточняется, что раньше родители должны были подтвердить свое проживание на протяжении пяти лет в Тюменской области, с подписанием соответствующего постановления выплаты могут получить все родители, зарегистрированные в регионе. 

Теги:
РоссияТюменская областьМоор, Александр Викторович
© Информационное агентство ТАСС
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