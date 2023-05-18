Премьер Эстонии призвала ввести запрет на транзит товаров из ЕС через Россию

Кая Каллас отметила, что отдельные санкции Таллина не решили бы проблему, поскольку экспорт переместят "в другую приграничную страну"

ВИЛЬНЮС, 18 мая. /ТАСС/. Премьер Эстонии Кая Каллас призвала ввести полный запрет на транзит товаров из ЕС через территорию России. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg.

"Проще всего было бы запретить транзит [через РФ] всем странам, граничащим с Россией", - приводит агентство слова Каллас. "Отдельные санкции Эстонии не решили бы проблему, потому что экспорт просто переместился бы в другую приграничную страну, - заявила она.

Ранее сообщалось, что Европейский союз (ЕС) намерен предложить ввести запрет на транзит товаров через территорию России в рамках нового, 11-го пакета антироссийских санкций. Ограничительные меры будут распространяться прежде всего на широкий список высокотехнологичных товаров и некоторые виды транспортных средств, которые Россия якобы могла бы использовать в украинском конфликте. Ожидается, что в пакет также будут включены порядка 30 новых позиций, а также дополнительные ограничения в отношении некоторых российских компаний и организаций. Госкорпорация "Росатом", скорее всего, не будет включена в этот санкционный список, сообщало агентство Bloomberg.