Товарооборот между Россией и ОАЭ вырос в шесть раз за пять лет

По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, приток российского капитала в ОАЭ растет

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Товарооборот между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) за последние пять лет вырос в шесть раз - до $9 млрд. Об этом сообщил в четверг в Telegram-канале вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Важно, что несмотря на давление со стороны Запада, торгово-экономическое сотрудничество России и ОАЭ развивается успешно. За последние пять лет товарооборот увеличился почти в шесть раз и достиг по итогам прошлого года рекордной отметки в $9 млрд", - написал он по итогам прошедшей в рамках Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum-2023" встречи с государственным министром внешней торговли ОАЭ Тани бен Ахмед аз-Зейуди.

Хуснуллин отметил, что приток российского капитала в ОАЭ растет, вместе с тем развивается сотрудничество в сфере туризма. По его словам, Объединенные Арабские Эмираты входят в пятерку наиболее популярных зарубежных направлений отдыха российских туристов.

"Между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами налажен активный дружественный диалог. Тон такому взаимодействию задают лидеры наших стран, которые поддерживают тесное и доверительное общение", - отметил вице-премьер.

ХIV Международный экономический форум "Россия - Исламский мир: KazanForum-2023" проходит 18-20 мая в МВЦ "Казань экспо". Ожидается, что в мероприятиях форума примут участие более 7 тыс. человек из 85 стран мира и 84 регионов РФ. Всего в рамках форума пройдет порядка 200 мероприятий, планируется подписание не менее 100 соглашений.