В Алтайском крае объем вносимых удобрений вырос почти втрое с 2020 года

В 2023 году их объем составит 310 тыс. тонн

ТАСС, 18 мая. Объем вносимых удобрений в Алтайском крае в 2023 году составит 310 тыс. тонн, в 2020 году этот показатель составлял 130 тыс. тонн. При этом в регионе под яровые культуры уже засеяно 2 млн га из 4,8 млн га, сообщил в четверг губернатор региона Виктор Томенко в эфире телеканала "Россия-24".

"Общий объем вносимых удобрений составит 310 тыс. тонн. Для примера, в 2020 году этот показатель был 130 тыс. тонн. То есть мы увеличиваем почти в три раза объем подготовки нашей почвы и земли для возделывания урожая. В результате тех решений, которые были приняты на федеральном уровне, мы можем показывать рекордные результаты. Два последних года рекорды были, сегодня мы работаем над тем, чтобы урожай и 2023 года тоже был достойным. Мы полностью обеспечиваем себя, готовы накормить Сибирь", - сказал Томенко.

Он добавил, что площадь ярового сева в регионе составит 4,8 млн га, при этом засеяно 40% от этой площади. Также Томенко рассказал, что аграрии региона полностью обеспечены всем необходимым для проведения работ. "Мы полностью технически оснащены, у наших сельхозтоваропроизводителей есть все: техника, семена, денежные средства, горючее, запчасти, удобрения, агрохимия", - добавил глава региона.

Алтайский край сохраняет лидирующие позиции по производству муки, крупы, зерновых продуктов, сыра, сливочного масла. В 2022 году валовый сбор зерновых и зернобобовых культур составил 5,6 млн тонн, гречихи - 807 тыс. тонн, масличных культур - 1,77 млн тонн.