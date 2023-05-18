В Коми приступили к весенне-полевым работам

Площади под кормовые культуры увеличили в регионе на 200 га, всего будет засеяно около 36 тыс. га пашни

СЫКТЫВКАР, 18 мая. /ТАСС/. Хозяйства Республики Коми приступили к весенне-полевым работам, в этом году на 200 га увеличены площади под кормовые культуры, сообщил глава республики Владимир Уйба.

"В этом году в республике будет засеяно около 36 тыс. га пашни. Большая часть из них приходится на кормовые культуры - это около 29 тыс. га, причем по сравнению с прошлым годом эта площадь увеличена на 200 га. Под картофель в этом году будет отведено около 400 га, что на уровне прошлого года. Весенне-полевые работы уже начались в южных районах республики, в Прилузском и Сысольском, остальные районы готовятся к проведению посевной", - сообщил глава региона в видеообращении, оно размещено в его Telegram-канале.

По словам руководителя республики, в этом году сохранены все направления государственной поддержки на весенне-полевые работы. До конца мая аграрии получат более половины предусмотренной для посевной суммы - свыше 70 млн рублей. Также докапитализирован уставный капитал "Комиагролизинга", на его пополнение из регионального бюджета направлено 100 млн рублей. Сейчас аграрии заключают договоры на приобретение техники, за счет бюджетных инвестиций им компенсируют часть затрат на лизинг.

Предусмотрена также господдержка на техническое и технологическое перевооружение: до 70% по приоритетным видам деятельности - животноводству и производству кормов, до 40% стоимости по лизинговым договорам в качестве первоначального взноса. На эти цели выделено почти 50 млн рублей.

"В целом на поддержку сельского хозяйства Республики Коми в этом году предусмотрено более 1,44 млрд рублей, в прошлом году до аграриев было доведено около 1,394 млрд рублей. А с учетом средств, выделенных на комплексное развитие сельских территорий, эта сумма превышает в этом году 2 млрд рублей", - сообщил глава Коми.

В Коми, в силу климатических условий северного региона развивают животноводство. При этом потребность населения республики по мясу обеспечена сегодня на 38%, по молоку - на 26%, по яйцу - на 50%, по картофелю - на 94%, по овощам - на 35%, остальное в регион завозится. Планировалось увеличить объемы производства и нарастить производство мяса на 20% к 2028 году, молока - на 13%, сбор картофеля и овощей открытого грунта увеличить вдвое и обеспечить ими население полностью.