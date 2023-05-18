Минцифры прорабатывает возможность продления программы "Цифровые профессии"

По программе можно было получить IТ-образование с государственным софинансированием

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Минцифры РФ прорабатывает вопрос продления программы "Цифровые профессии", по которой прошли обучение более 20 тыс. человек по всей России, сообщается в Telegram-канале министерства.

Проект "Цифровые профессии" запущен Минцифры России в 2021 году в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики". По программе можно было получить IТ-образование с государственным софинансированием (то есть со скидкой от 50% до 100%), а само обучение проводилось на базе 29 ведущих компаний и образовательных организаций в сфере IТ.

"На проекте продолжают обучение более 40 тыс. слушателей. Мы прорабатываем вопрос о том, чтобы продлить программу", - говорится в сообщении Минцифры.

В 2022 году по программе прошли обучение более 20 тыс. человек. "Зарплата выросла у 60% окончивших курсы. Больше половины из них смогли увеличить доход на 75%, еще треть - на 30-75%. У 18% рост доходов составил до 30%", - уточнили в министерстве.

Самый большой рост зарплат дали программы "Профессиональный разработчик 1С", "Аналитик данных", "Специалист по Data Science", "Инженер по тестированию", и "Основы тестирования ПО".

Около 20% прошедших курсы сменили работу, 10% перешли в IТ из других отраслей, а 5% нашли свою первую работу в отрасли.