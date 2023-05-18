Stars Coffee в 2023 году откроет около 10 новых точек в Москве и Петербурге

Управляющий партнер сети Эрнесто Гонсалес отметил, что сейчас некоторые точки сети демонстрируют больший оборот, чем кофейни Starbucks

СОЧИ, 18 мая. /ТАСС/. Новые кофейни российской сети Stars Coffee в 2023 году появятся в Москве и Санкт-Петербурге, рассказал ТАСС в четверг управляющий партнер сети Эрнесто Гонсалес в кулуарах Mallpic Sochi 2023 .

"Сейчас мы планируем развитие сети и будем открывать новые точки в Москве и Санкт-Петербурге - около 10 новых объектов. А также развитие по франчайзингу", - рассказал Гонсалес.

По его словам, в настоящий момент некоторые точки сети демонстрируют больший оборот, чем кофейни Starbucks, но в целом говорить о выходе на объемы прежней сети будет некорректно из-за больших перемен условий на рынке.

В марте 2022 года сеть кофеен Starbucks сообщила, что временно приостанавливает всю деловую активность, включая поставки продукции, на территорию РФ в связи с событиями вокруг Украины. 23 мая компания заявила о решении уйти с российского рынка. Активы Starbucks ранее приобрели в партнерстве рэпер Тимур Юнусов (Тимати), бизнесмен Антон Пинский и компания "Синдика".