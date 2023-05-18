Reuters: Нью-Дели и Лондон не достигнут соглашения о свободной торговле до конца 2024 года

По данным агентства, стороны не могут договориться об уступках в отношении пошлин, введенных Индией на импорт автомобилей и спиртных напитков

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 мая. /ТАСС/. Индия и Великобритания не смогут заключить соглашение о свободной торговле до конца текущего срока индийского премьер-министра Нарендры Моди, который заканчивается в 2024 году. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их словам, Нью-Дели и Лондон не могут договориться об уступках в отношении пошлин, введенных Индией на импорт автомобилей и спиртных напитков. Кроме того, Британия настаивает на том, чтобы окончательная версия соглашения содержала "строгие положения о защите инвестиций". Лондон заинтересован в том, чтобы компании в случае возникновения споров могли обращаться сразу в международный арбитраж, тогда как индийское правительство считает, что сначала нужно исчерпать средства правовой защиты внутри каждой из стран.

"Мы рассчитывали, что ноябрь [2023 года] будет крайним сроком [для заключения соглашения]. Но непохоже, что что-то получится до следующего года. Может быть, после всеобщих выборов в Индии", - сказал собеседник агентства.

Индия и Великобритания возобновили переговоры по соглашению о свободной торговле в январе 2022 года и рассчитывали их завершить к индийскому празднику Дивали, который отмечался в 2022 году в октябре. Однако по состоянию на конец апреля текущего года страны согласовали лишь 13 из 26 положений, которые предлагаются в документе.

Товарооборот Индии и Великобритании в 2022 году составил $31,3 млрд. Стороны рассчитывают его удвоить к 2030 году.