Срок деятельности регоператоров по обращению с отходами предложили продлить до 15 лет

Сейчас он составляет 10 лет

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Срок деятельности региональных операторов по обращению с бытовыми отходами предлагают продлить в России с 10 до 15 лет, такое предложение озвучено на съезде регоператоров, который проходит в Подмосковье. Об этом сообщает в четверг пресс-служба ассоциации "Чистая страна".

"Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Дмитрий Чинихин вышел с предложением продлить срок деятельности регоператорства с 10 до 15 лет. По его мнению, это позволит пересмотреть финмодели с банками и снизить кредитную нагрузку в тарифах, что приведет к улучшению работы - средства на кредиты не будут выводиться из операционной деятельности. Такое предложение было озвучено в ходе пленарной сессии VII съезда региональных операторов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ассоциации "Чистая страна", все озвученные на сессиях предложения съезда систематизируют и направят федеральному центру до конца мая. Также отмечено, что мусорная реформа проводится с 2019 года, при этом полигонное захоронение остается на уровне 81%. К 2030 году, согласно национальным целям, его необходимо снизить вдвое.

"Единственный путь - отделять органику и делать РДФ-топливо (пеллеты из отходов - прим. ТАСС). Но для этого надо создать условия, чтобы РДФ не пошло на полигоны. А не пора ли нам сделать третий контейнер - чистую органику собирать, которая пойдет на компостирование, и тогда будет конкретный продукт. Сейчас новый продукт из нее сделать невозможно, потому что инертных примесей 10%", - заявил заместитель председателя комитета Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Всего до 2030 года должны построить или реконструировать 868 предприятий по обращению с отходами. Планируется отправлять на обработку или сортировку 100% бытовых отходов, из которых только 50% будут отправляться на захоронение. По состоянию на конец 2022 года доля отходов, направленных на обработку (сортировку), составляла 50,2%, на переработку - 12%.