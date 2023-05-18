Reuters: Пентагон ошибочно завысил стоимость переданной ВСУ техники на $3 млрд

Как сообщает агентство, эта ошибка дает возможность Вашингтону осуществить дополнительные поставки Киеву

ВАШИНГТОН, 18 мая. /ТАСС/. Министерство обороны США по ошибке завысило стоимость поставленной Украине техники примерно на $3 млрд и теперь может осуществить Киеву дополнительные поставки. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

"Мы обнаружили несовпадения в том, как мы оценили поставленную технику", - сообщил изданию высокопоставленный источник из Пентагона. По сведениям Reuters, речь идет о сумме примерно в $3 млрд. Эта ошибка дает возможность осуществить новые поставки вооружений Киеву, указывает агентство.

Конгресс будет уведомлен об ошибке в четверг. По мере того как оборонное ведомство будет более детально расследовать инцидент, объемы неверно оцененной военной техники, направленной с американских складов, могут вырасти, добавили собеседники агентства.