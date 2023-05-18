Сбер планирует открыть дополнительные офисы исламского финансирования

В банке заявили, что уже разработали продукты как для розничных, так и корпоративных клиентов

КАЗАНЬ, 18 мая. /ТАСС/. Сбербанк в ближайшем будущем планирует открыть еще несколько офисов исламского финансирования в регионах РФ, банк уже разработал ряд продуктов как для розничных, так и корпоративных клиентов. Об этом сообщила управляющий директор по устойчивому развитию Сбербанка Милана Верхунова в ходе Международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum".

"В декабре прошлого года в России был открыт первый офис партнерского финансирования, здесь, в Казани. Ожидается, что в ближайшем будущем откроются офисы и в других регионах. Мы уже разработали целый ряд продуктов и для розничных, и корпоративных клиентов", - сказала она.

Верхунова также добавила, что Сбербанк планирует разработку и вывод на рынок новых инструментов, продуктов для корпоративного сектора и для розницы, поэтому "очень ждет" принятия закона об эксперименте в области исламского финансирования в четырех регионах РФ.

Законопроект о проведении эксперимента по внедрению исламского банкинга в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане принят Госдумой в первом чтении в декабре 2022 года. Законопроект предполагает внедрение экспериментального режима для осуществления партнерского финансирования в исламских республиках.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщал, что механизм исламского банкинга может быть запущен в регионах РФ уже 1 июля 2023 года, в случае скорого принятия соответствующего законопроекта.

Депутат также говорил, что есть предложение увеличить требование к капиталу участников экспериментального режима с 10 млн до 25 млн рублей с 1 января 2024 года, однако в Госдуме считают целесообразным увеличение до 15 млн рублей.