СКЦ возобновил пропуск судов в порты Украины

Три корабля направились в Одессу и Черноморск, два - готовятся к инспекции в Стамбуле, сообщил заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак

ООН, 18 мая. /ТАСС/. Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле впервые с 4 мая одобрил проход трех новых судов в порты Украины. Об этом заявил в четверг на брифинге заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

"Впервые с 4 мая СКЦ разрешил участие в черноморской инициативе новым судам. СКЦ сегодня одобрил три новых судна, направляющихся в Одессу и Черноморск, - сказал он. - Еще три судна идут из портов Украины. Два из них готовятся к инспекции в Стамбуле, еще одно застряло в одном из украинских портов с марта 2022 года, но теперь покидает Украину в соответствии с условиями инициативы".

"Хотя мы приветствуем возобновление работы по пропуску судов в порты Украины, мы призываем стороны обеспечить одобрение прохода судов во все три порта, чтобы полностью использовать потенциал и удовлетворить существующие потребности", - добавил Хак.