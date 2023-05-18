В Дагестане планируют реализовать два инвестпроекта по переработке шерсти

МАХАЧКАЛА, 18 мая. /ТАСС/. Два новых предприятия по переработке шерсти планируют построить в Дагестане. Инвестпроекты позволят производить 1 тыс. тонн топса ежегодно, сообщил министр промышленности и энергетики региона Низам Халилов во время круглого стола "Производство и реализация шерсти предприятиям легкой и текстильной промышленности страны и на зарубежный рынок" на российской выставке овец и коз.

"Сегодня в регионе на разных этапах реализации находятся два проекта по организации мойки и переработки шерсти. Реализация данных проектов позволит осуществлять мойку 3400 тонн шерсти, производство 1 тыс. тонн топса ежегодно и создать порядка 140 новых рабочих мест", - цитирует Халилова пресс-служба министерства.

По его словам, в настоящее время, несмотря на лидирующие позиции региона по объемам производства шерсти, в республике отсутствуют современные шерстеперерабатывающие предприятия.

Министр добавил, что реализация проектов позволит сократить расходы региональных производителей на транспортировку шерсти до перерабатывающих центров, а также откроет перспективы для производства нитей, пряжи, тканей и трикотажных изделий.

Всероссийская выставка племенных овец и коз проходит с 16 по 19 мая на площадке стадиона "Анжи Арена" в Каспийске. Ее организатором выступает Минсельхоз России совместно с Национальным союзом овцеводов и Федеральным аграрным научным центром Республики Дагестан.