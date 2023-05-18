Белорусские производители в 1,5 раза нарастят объем поставок автокомпонентов для "Камаза"

Первый заместитель министра промышленности Республики Беларусь Александр Огородников спрогнозировал уровень товарооборота с предприятием в 2023 году более $42-43 млн

КАЗАНЬ, 18 мая. /ТАСС/. Белорусские производители должны увеличить объем поставок автокомпонентов на ПАО "Камаз" в 1,5 раза по итогам 2023 года. Об этом сообщил ТАСС в четверг первый заместитель министра промышленности Республики Беларусь Александр Огородников на полях международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum 2023".

"Производители Беларуси в 1,5 раза увеличили объем поставок на "Камаз" [в 2022 году]. В этом году хотим также достичь роста в 1,5 раза. В прошлом году было где-то на уровне $32-33 млн. Гарантированно уйдем за $42-43 млн. <…> Причем это не только традиционные объемы, это за счет разработки новых изделий. <…> Наверное, больше двух десятков предприятий работают на сегодняшний день на конвейер "Камаза", - сказал Огородников.

По его словам, в целом в прошлом году товарооборот с Татарстаном по линии министерства промышленности составлял $400 млн, в этом году планируется нарастить этот показатель до $500 млн.

"Белорусским компаниям по определению интересен весь российский рынок. <…> Cегодня по наработанным компетенциям на белорусской стороне, на российской стороне, Татарстан - это та точка, где мы можем работать вместе", - сказал Огородников.

ХIV Международный экономический форум "Россия - Исламский мир: KazanForum 2023" проходит 18-20 мая в МВЦ "Казань экспо". Ожидается, что в мероприятиях форума примут участие более 7 тыс. человек из 85 стран мира и 84 регионов РФ. Всего в рамках форума пройдет порядка 200 мероприятий, ожидается подписание не менее 100 соглашений.