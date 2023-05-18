Посол РФ допустил, что товарооборот России и Таджикистана может достичь $2 млрд

Семен Григорьев уточнил, что по итогам 2022 года взаимный товарооборот превысил $1,6 млрд

ДУШАНБЕ, 18 мая. /ТАСС/. Объем торгового оборота между Россией и Таджикистаном при реализации имеющегося потенциала может достичь $2 млрд. Об этом в четверг заявил посол РФ в Душанбе Семен Григорьев на круглом столе, посвященном 30-летию Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между двумя странами.

"Если мы реализуем все договоренности, которые были, в частности, заключены в ходе очень важного визита председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Таджикистан, то мы действительно можем выйти и на [уровень взаимного товарооборота в] $2 млрд, не за горами более высокие результаты", - сказал дипломат.

Он отметил позитивную динамику развития торгово-экономических отношений Таджикистана и России, уточнив, что по итогам 2022 года взаимный товарооборот превысил $1,6 млрд. "Действительно рекордная цифра для взаимной торговли, но она абсолютно не отражает тот потенциал, который имеется у наших стран", - указал Григорьев. Он напомнил, что в ходе визита российского премьера в Душанбе в начале марта 2023 года, был проведен деловой форум, начал активно работать Российско-таджикский деловой совет. "Все идет к тому, что наше экономическое сотрудничество в самые ближайшие годы будет серьезно увеличено", - подтвердил дипломат.

Круглый стол на тему "Таджикистан - Россия: от Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи к стратегическому партнерству и союзничеству. Траектория пути", посвященный 30-летию подписания этого документа, организован по инициативе Академии госуправления при президенте Таджикистана, при поддержке МИД республики и посольства РФ. В его работе также участвовали руководители диппредставительств Казахстана, Киргизии, Туркмении, Узбекистана, руководители вузов, ученые, журналисты.

Россия является главным торговым партнером Таджикистана, внешнеторговый оборот между странами в 2022 году превысил $1,67 млрд, что больше аналогичного показателя за 2021 год почти на 24%. Объем накопленных российских инвестиций в республику составляет более $1,6 млрд, из них прямые инвестиции - порядка $900 млн.