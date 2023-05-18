По итогам 2022 года этот показатель составил 140 млрд рублей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мая. /ТАСС/. Фонд развития промышленности (ФРП) в 2023 году прогнозирует увеличение объема одобренных проектов. По итогам 2022-го объем профинансированных проектов составил 140 млрд рублей, сообщил в четверг первый заместитель директора ФРП Владимир Паданин на пленарной дискуссии "Время возможностей. Новые рубежи экономики России" форума "Лидеры инвестиций", который проходит в Нижнем Новгороде.

"Мы не только не почувствовали спад в инвестиционной активности, а наоборот, фиксируем рост. По итогам 2022 года мы профинансировали промышленные проекты на 140 млрд рублей, что в два раза больше, чем в 2021 году. И по итогам только первых четырех месяцев 2023 года у нас уже одобрены заявки на 80 млрд рублей, что тоже больше показателя аналогичного периода 2022 года. Я думаю, что нарастающая динамика сохранится", - сказал Паданин.

В беседе с корреспондентом ТАСС он уточнил, что за четыре месяца из одобренных 80 млрд рублей профинансировано уже 27 млрд. ФРП финансирует разные по масштабу компании - как крупные, так и МСП. "40% заемщиков фонда - это малый и средний бизнес", - уточнил Паданин.

Он отметил, что показатель увеличивается благодаря новым возможностям, которые появились в связи с уходом с рынка зарубежных производителей.

"Ушли многие западные поставщики и производители, которые здесь находились, освободились рыночные ниши. Российские компании активно этим пользуются, происходит импортозамещение", - сказал собеседник.

Форум проходит 18 мая в выставочном центре "Пакгаузы". Организаторы - правительство Нижегородской области, Корпорация развития Нижегородской области и Министерство экономического развития и инвестиций региона.