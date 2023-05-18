Кабмин предложил штрафовать должностных лиц банков за нарушения в обращении с биометрией

Полномочиями по рассмотрению дел о таких административных правонарушениях предлагается наделить Банк России

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Правительство РФ поддержало законопроект о штрафах до 1,5 млн рублей за нарушения при использовании биометрических данных граждан, предложив при этом выделить в Кодексе РФ об административных правонарушениях (КоАП) в отдельную часть ответственность для должностных лиц кредитных организаций. Отзыв кабмина опубликован в думской электронной базе в четверг.

Как указано в документе, с учетом того, что размещение и обновление биометрических персональных данных в единой биометрической системе осуществляется в особом порядке банками, многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, а также другими организациями, данную административную ответственность следует выделить в самостоятельную статью КоАП, которая будет предусматривать штраф для должностных лиц кредитных организаций. Также уточняется, что полномочиями по рассмотрению дел о таких административных правонарушениях следует наделить должностных лиц Банка России.

Кроме того, в кабмине предлагают формулировку "единая биометрическая система" привести в соответствие с терминологией, предусмотренной законом "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

Таким образом, как уточняется в отзыве, правительство поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний.

Законопроект внесли в палату парламента спикер Госдумы Вячеслав Володин и лидеры думских фракций в начале мая. Согласно документу, для граждан штраф составит от 6 тыс. до 10 тыс. рублей, для должностных лиц - от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, для юрлиц - от 300 тыс. до 700 тыс. рублей За повторное нарушение максимальный штраф для должностных лиц составит до 500 тыс. рублей, для ИП - до 1 млн рублей, для юрлиц - до 1,5 млн рублей. Как уточняла пресс-служба Госдумы, одновременно до этих же размеров вырастут и уже действующие штрафы за незаконную обработку персональных данных.

29 декабря 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о единой биометрической системе. По нему биометрические персональные данные будут размещаться и обрабатываться в единой государственной биометрической системе. Кроме того, закрепляется запрет на принуждение к сдаче биометрических данных, то есть гражданину не может быть отказано в коммерческих и государственных услугах, если он не захотел предоставлять биометрию. Закон также вводит запрет на трансграничную передачу собранной биометрии. Ее использование и хранение допускается только в базах данных, находящихся на территории РФ.