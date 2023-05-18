Россия и Куба развивают связи в металлургии

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко сообщил о завершении модернизации цеха металлургического завода "Антильяна де асеро имени Хосе Марти"

ГАВАНА, 18 мая. /ТАСС/. Россия и Куба продолжают развивать связи в торговле и металлургии, РФ оказывает латиноамериканской стране гуманитарную помощь. Об этом рассказал заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко в четверг.

"Ведется работа по открытию российского торгового дома в Гаване, который обеспечит широкое предложение высококачественных товаров для кубинских потребителей", - сказал он, открывая заседание межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

По его словам, завершена модернизация цеха металлургического завода "Антильяна де асеро имени Хосе Марти", на котором будет производиться порядка 230 тыс. тонн жидкой стали в год.

"Продолжаем оказывать гуманитарную поддержку нашим кубинским друзьям: в феврале было поставлено 25 тыс. тонн пшеницы. Сегодня состоится подписание контракта на безвозмездную поставку 14,5 тыс. светильников, которые будут освещать улицы Гаваны", - сказал он.

"Отмечаем высокий интерес кубинцев к международному киберспортивному турниру "Игры будущего", который пройдет в марте 2024 года в Казани. Рассчитываем на активное участие кубинских спортсменов в данном мероприятии", - продолжил он.

Металлургический завод "Антильяна де асеро имени Хосе Марти", расположенный на юго-востоке Гаваны и являющийся ведущим в отрасли на Кубе, открыт в 1957 году. На предприятии работают более 2,1 тыс. сотрудников, завод производит около 200 тыс. тонн стали в год. Его проектная мощность - до полумиллиона тонн. Продукция завода ориентирована в основном на внутренний рынок, но также экспортируется в Венесуэлу, Доминиканскую Республику, Колумбию, Панаму и на Ямайку. В 2015 году правительство России предоставило кредит Кубе в размере $100 млн на модернизацию и расширение завода. В 2023 году завершается первый этап реконструкции - проведены восстановительные и модернизационные работы в сталелитейном и прокатном цехах.